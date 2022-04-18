Катерина Усик розповіла про погрози на адресу їх з Олександром сім'ї.

Катерина Усик, дружина чинного чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика, розповіла, чому після анексії Криму РФ український боксер довгий час не висловлював своєї позиції.

Дружина спортсмена зізналася, що він не міг відповідати на провокаційні питання, адже родині постійно надходили погрози.

"Я жила в Криму при Росії до 2017 року. Я їздила постійно з українським прапором на машині і мені її обіцяли підірвати. До мене підійшов знайомий і каже: "Катю, мені передали, якщо ти не знімеш прапор України – машину підірвуть". Звичайно, ніхто нічого не зробив.

Коли Саші проплачені журналісти постійно запитували: "Чий Крим?", паралельно надходили погрози нашій родині. Всі знали, де я живу, а вони були здатні на все, що завгодно. Саня просто не міг висловити свою позицію. Дійшло до того, що погрожували прийти додому, знайти щось заборонене в Росії і віддати мене в СІЗО, а дітей в дитбудинок. Ви ж розумієте, що якби вони захотіли що-небудь знайти, то знайшли! Ось вам і відповідь, чому Саша нічого не міг сказати.

Зараз вони погрожують, що відберуть мій будинок. Нехай забирають! Все одно рано чи пізно Крим повернеться до складу України. І кримчани це знають", - наводить слова Катерини Усик FanDay.net.

Нагадаємо, зараз Олександр Усик знаходиться в Європі, де готується до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа.

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