Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина прокоментувала вибух на Кримському мості.
Вона зробила сторіс у себе в Instagram.
"З першого дня чекала на ці новини. Розумію будуть відповіді з боку гівнокраїни. Але все ж таки які молодці наші. Орки породили в нас у душах ненависть назавжди і байдужість. Слава Україні", - написала Усик.
Додамо, що подружжя Усиків родом з Криму.
Раніше Катерина Усик зізналася, що шкодує про те, що замовчувала війну у 2014 році.
Вибухи на Кримському мосту сьогодні - що трапилося
Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту трапилася велика пожежа.
В РФ заявили, що на Кримському мосту після підриву вантажної машини загорівся залізничний потяг з паливом.
Росіяни вже влаштували істерику в мережі через вибух на Кримському мосту, вони вимагають, аби Кремль застосував ядерну зброю.
Українці створили безліч мемів на тему підриву Кримського моста.