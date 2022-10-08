Катерина Усик з першого дня війни чекала на цю новину.

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина прокоментувала вибух на Кримському мості.

Вона зробила сторіс у себе в Instagram.

"З першого дня чекала на ці новини. Розумію будуть відповіді з боку гівнокраїни. Але все ж таки які молодці наші. Орки породили в нас у душах ненависть назавжди і байдужість. Слава Україні", - написала Усик.

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Додамо, що подружжя Усиків родом з Криму.

Раніше Катерина Усик зізналася, що шкодує про те, що замовчувала війну у 2014 році.

Вибухи на Кримському мосту сьогодні - що трапилося

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту трапилася велика пожежа.

В РФ заявили, що на Кримському мосту після підриву вантажної машини загорівся залізничний потяг з паливом.

Росіяни вже влаштували істерику в мережі через вибух на Кримському мосту, вони вимагають, аби Кремль застосував ядерну зброю.

Українці створили безліч мемів на тему підриву Кримського моста.

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