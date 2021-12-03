Флойд Мейвезер вважає, що Олександр Усик просто менш розкручений боксер, ніж Ентоні Джошуа.

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях, непереможний Флойд Мейвезер поділився своєю думкою про бій між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком, який завершився перемогою українця.

У коментарі для YouTube-каналу FightHype.com Мейвезер не погодився з тим, що перемога Усика - це апсет (так називають несподівану перемогу аутсайдера, - Прим.).

"Це не апсет. Це був бій двох хлопців з дуже великим досвідом. Просто Джошуа показували по ТБ, і всі його бачили. А Усик - до біса сильний боксер. Якщо не помиляюся, чемпіон Олімпійських ігор. Але він залишався за лаштунками", - підкреслив Мейвезер.

Американець вважає, що Джошуа просто не впорався із завданням:

"Це два бійці з дуже великим досвідом в любителях. Просто один був на виду, а другий - ні. Ви називаєте це апсетом - ні, просто Усик був на задньому плані. І ось вони зустрілися, і Джошуа просто не впорався в цьому поєдинку".

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Усик - Джошуа: підсумки бою

Бій українця і британця відбувся 25 вересня. Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Вже відомо, що Джошуа активував опцію реваншу. Друга зустріч боксерів у рингу має відбутися орієнтовно у березні-квітні 2022 року.

Автор: Антон Дудар