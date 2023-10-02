"Дніпро-1" піднявся на сьоме місце в таблиці чемпіонату України.

У понеділок, 2 жовтня, відбувся заключний поєдинок дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро-1" зустрічався з "Металістом 1925".

Гра проходила на стадіоні "Арена Дніпро" і завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Перший тайм цього поєдинку завершився без забитих голів. Єдиний гол у цій зустрічі, який у підсумку приніс перемогу підопічним Юрія Максимова, був забитий на 56-й хвилині. Відзначився Богдан Ледньов, асистував йому Емільяно Пуріта.

Відео дня

"Дніпро-1" - "Металіст 1925" - 1:0

Гол: Лєднєв, 56

"Дніпро-1": Волинець, Каплієнко, Кравець, Сарапій, Сваток, Адамюк, Лєднєв, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Когут (Пуріта, 28)

"Металіст 1925": Мозіль, Червак, Курило, Безуглий, Жичиков, Габелок, Вачіберадзе, Дмитренко (Юсов, 65), Чірук (Сидоров, 65), Арі, Борячук

Попередження: Когут, 25

Перемога в цій грі дозволила "Дніпру-1" піднятися з 11-го на 7-е місце в турнірній таблиці УПЛ і обійти "Металіст 1925". В активі дніпрян 12 очок, у харківського клубу - 11 балів.

У наступному турі чемпіонату України "Дніпро-1" зіграє проти рівненського "Вереса", а "Металіст 1925" зустрінеться з київською "Оболонню".

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