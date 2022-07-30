20 серпня суперважковаговики вийдуть в ринг у Саудівській Аравії.

Медіасервіс MEGOGO буде транслювати поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком та претендентом на титули Ентоні Джошуа безплатно.

Глядачі на території України зможуть подивитися бій 20 серпня безкоштовно.

Показ буде доступним у розділі "Спорт" на MEGOGO, на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг", а також на регіональних каналах "Суспільного" та на ютуб-каналі Усика – Usyk17.

У рамках трансляції користувачі матимуть змогу подивитись бої андеркарду, головний бій та студію. Кошти від спонсорства та покупки реклами передадуть у благодійний фонд допомоги Україні Usyk Foundation.

В США та Європі реванш українського боксера з Джошуа покаже платформа DAZN.

Усик - Джошуа: що потрібно знати