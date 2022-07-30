Медіасервіс MEGOGO буде транслювати поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком та претендентом на титули Ентоні Джошуа безплатно.
Глядачі на території України зможуть подивитися бій 20 серпня безкоштовно.
Показ буде доступним у розділі "Спорт" на MEGOGO, на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг", а також на регіональних каналах "Суспільного" та на ютуб-каналі Усика – Usyk17.
У рамках трансляції користувачі матимуть змогу подивитись бої андеркарду, головний бій та студію. Кошти від спонсорства та покупки реклами передадуть у благодійний фонд допомоги Україні Usyk Foundation.
В США та Європі реванш українського боксера з Джошуа покаже платформа DAZN.
Усик - Джошуа: що потрібно знати
- Відомо, як будуть розподілені гонорари боксерів за реванш.
- Джошуа зробив зміни в тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, який зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.
- Усик ніколи раніше у професійній кар'єрі двічі не бився проти одного й того самого опонента. А ось Джошуа програвав американцю Енді Руїсу, а потім успішно брав у нього реванш (до речі теж у Саудівській Аравії).