У першому бою Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа за очками / фото REUTERS

Медіасервіс MEGOGO буде транслювати поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком та претендентом на титули Ентоні Джошуа безплатно.

Глядачі на території України зможуть подивитися бій 20 серпня безкоштовно.

Показ буде доступним у розділі "Спорт" на MEGOGO, на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг", а також на регіональних каналах "Суспільного" та на ютуб-каналі Усика – Usyk17.

У рамках трансляції користувачі матимуть змогу подивитись бої андеркарду, головний бій та студію. Кошти від спонсорства та покупки реклами передадуть у благодійний фонд допомоги Україні Usyk Foundation.

В США та Європі реванш українського боксера з Джошуа покаже платформа DAZN.

Читайте також:
Екс-чемпіон світу, який нокаутував Джошуа, дав Усику пораду перед реваншем з британцем
Екс-чемпіон світу, який нокаутував Джошуа, дав Усику пораду перед реваншем з британцем
Це щось інше: Джошуа пояснив своє фіаско в першому бою проти Усика
"Це щось інше": Джошуа пояснив своє фіаско в першому бою проти Усика
В Усика були ситуації з цими батюшками, але він допомагав ЗСУ з 2014 року - Зозуля
В Усика були ситуації з цими батюшками, але він допомагав ЗСУ з 2014 року - Зозуля
Букмекери визначили фаворита в реванші між Усиком та Джошуа
Букмекери визначили фаворита в реванші між Усиком та Джошуа
Це бій для всієї моєї країни, для кожного, хто захищає її: Усик - про реванш проти Джошуа
"Це бій для всієї моєї країни, для кожного, хто захищає її": Усик - про реванш проти Джошуа
Ф'юрі заявив, що готовий повернутися на ринг заради бою з Усиком і озвучив свої умови
Ф'юрі заявив, що готовий повернутися на ринг заради бою з Усиком і озвучив свої умови

Усик - Джошуа: що потрібно знати

  • Відомо, як будуть розподілені гонорари боксерів за реванш.
  • Джошуа зробив зміни в тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, який зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.
  • Усик ніколи раніше у професійній кар'єрі двічі не бився проти одного й того самого опонента. А ось Джошуа програвав американцю Енді Руїсу, а потім успішно брав у нього реванш (до речі теж у Саудівській Аравії).