'Давай влаштуємо найбільшу подію-кросовер цієї епохи': Верхувен звернувся до Усика

Також президент WBC Маурісіо Сулейман прокоментував рішення ексчемпіона у зробити вакантним титул організації.

Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен (1-1, 1 КО в боксі) звернувся до ексчемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика, який у попередньому бою нокаутував його в 11-му раунді.

"Останній танець "Час реваншу". Давай влаштуємо найбільшу подію-кросовер цієї епохи", - написав він.

В свою чергу тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) прокоментував рішення Усика звільнити титули.

Відео дня

"Нічого, крім поваги до цієї неймовірної кар’єри", - написав боксер.

Варто зазначити, що у команд Усика та Кабаєла був час до 30 червня, щоб домовитись про бій.

Також президент WBC Маурісіо Сулейман прокоментував рішення ексчемпіона у зробити вакантним титул організації.

"Яке ж розчарування для мене дізнатися з відео в соціальних мережах, що наш чемпіон у надважкій вазі звільняє свій титул WBC. Таке в нас зараз життя, що я б навіть подумав, що це ШІ. Особисто я бажаю Усику великих успіхів у житті як на рингу, так і поза ним", - написав він.

Рішення Усика звільнити титули

Раніше Усик здав усі чемпіонські пояси у надважкій вазі.

"Це свідоме рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду", - сказав він.

Потім колишній чемпіон світу, а нині тренер В’ячеслав Сенченко прокоментував рішення Усика звільнити титули.

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