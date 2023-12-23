Філіп Хргович здобув 17-ту перемогу в 17-ти боях у своїй кар'єрі.

У суботу, 23 грудня, в рамках грандіозного вечора боксу в Саудівській Аравії боксер з Хорватії Філіп Хргович провів поєдинок проти австралійця Марка де Морі.

Хорватський супертяж дуже активно почав бій, завдав серію потужних і точних ударів, які не витримав його опонент і суддя був змушений зупинити бій вже в першому раунді.

Ця перемога стала 17-ю для Філіпа Хрговича в 17-ти поєдинках (всі нокаутом) у професійній кар'єрі.

Відео дня

Відео нокауту:

Boxing footage of Filip Hrgovic getting the first round TKO‼️🥊😳 pic.twitter.com/UBKkYdEbGQ — IFN (@IfnBoxing) December 23, 2023

"Тепер я повинен битися з Усиком або Ф'юрі після їхнього бою. Якщо у них буде реванш, то нехай залишають пояс і буду битися з наступним в рейтингу.

Джаррелл Міллер? Це мені на сніданок. Там можуть бути великі імена - Джошуа, Валлін. Я готовий до всіх", - сказав Хргович після бою.

Додамо, що Філіп Хргович є обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Олександр Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик свій наступний бій проведе проти Тайсона Ф'юрі. Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем і британцем відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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