Український боксер повинен спершу зустрітися з Ентоні Джошуа, але якщо британець відступить, тоді може відбутися поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про перспективи і можливих суперників українця.

Красюка цитує Tribuna.com.

"Бій Ф'юрі - Усик? І все можливо на рівні теорій. На рівні практики... У нас є контракт, у нас є дане слово, по-друге, це слово закріплено на папері. Тобто у нас є зобов'язання перед Джошуа погодитися на реванш, якщо він цього хоче. Своє слово, особливо, що стосується реваншу, ми тримаємо", - заявив Красюк.

Він підкреслив, що для бою Усика з Тайсоном Ф'юрі зараз необхідно, щоб Джошуа добровільно відійшов убік:

"Мені згадуються деякі випадки, коли боксери не давали реванш, незважаючи на те, що він був прописаний в контракті. Я про Ф'юрі - Володимир Кличко. Ми до такого відношення не маємо, ми будемо відстоювати цю лінію. Але якщо мова піде, вона вже йде, йдуть ці розмови (про бій Ф'юрі - Усик, - Прим.). Для цього необхідно, щоб Джошуа сказав: "Так, ідіть боксуйте за абсолюта, а потім він буде битися зі мною".

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Красюк також підкреслив, що майже у всіх організацій вже є претенденти на титули, якими володіють Ф'юрі та Усик:

"Не треба забувати про санкційні організації. WBC - Ділліан Вайт, який вже 2,5 роки качає сходи: "Дайте мені бій за повноцінний титул". IBF - ще не призначила, був Пулєв, незабаром прилетить новий претендент. WBA - у нас вже є Хеленіус, його менеджер мені писав: "Ми готові битися". WBO - Джо Джойс. Вже є чотири людини в черзі. Зараз ми йдемо за планом, який намітили раніше і будемо балансувати, виходячи з обставин".

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Антон Дудар