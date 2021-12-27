Василь Ломаченко хоче вже в наступному бою зустрітися з чемпіоном світу.

Український боксер Василь Ломаченко у своєму наступному поєдинку хоче зустрітися з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом.

Про це повідомив президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбоф, передає Sky Sports.

"Ломаченко чітко дав нам зрозуміти, що це той бій, який він зараз хоче отримати. Ми дружньо намагаємося обговорити з командою Камбососа проведення поєдинку в першій половині наступного року", - сказав Дюбоф.

Він також підкреслив, що Ломаченко розглядає втрату титулів як можливість для подальшого росту:

"Він не дивиться на невдачу як на зниження своєї вартості. Ломаченко бачить в цьому новий рух вперед. Василь повернувся з двома чудовими перемогами, і він ніколи не говорив "ні" жодному супернику. Він хоче повернути свої титули".

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Ситуація в легкій вазі