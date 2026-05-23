Промоутер Джошуа відповів, чи є шанси у Верхувена на ринзі з Усиком

Едді Хірн вважає, що Верхувен матиме лише мінімальні шанси проти Усика, який залишається непереможеним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Британський промоутер Едді Хірн, який працює з Ентоні Джошуа, оцінив шанси нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена у поєдинку проти українського чемпіона Олександра Усика.

За словами Хірна, будь-який суперник мав би лише обмежені шанси проти Усика, а для бійця з іншого виду єдиноборств ситуація ще складніша, пише портал Sport.ua.

"У будь-кого були б невеликі шанси проти Усика, але особливо у бійця, який не є професійним боксером. Він великий, у нього є удар, але він виходить проти одного з найвидатніших бійців усіх часів", – зазначив Хірн.

Водночас промоутер підкреслив, що Усик залишається одним із найсильніших боксерів сучасності. Українець досі непереможений на професійному рингу та володіє титулами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Бій онлайн в Україні транслюватиме платформа Київстар ТБ.

Нагадаємо, у суботу, 23 травня, біля пірамід у Гізі (Єгипет) відбудеться масштабний вечір боксу "Glory in Giza". Головною подією шоу стане поєдинок у надважкій вазі, в якому абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (24–0, 15 КО) зустрінеться з нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном (1–0, 1 КО).

Букмекери вже визначили явного фаворита протистояння. На перемогу Усика пропонують наднизький коефіцієнт 1,05, що фактично означає майже одностайну віру аналітиків у його успіх.

