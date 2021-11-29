Кубрат Пулєв висловився про шанси Олександра Усика нокаутувати Ентоні Джошуа.

Зірковий боксер з Болгарії Кубрат Пулєв дав свій коментар щодо реваншу між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

"Я вважаю, що Усик може домінувати у суперважкій вазі, бо він прекрасний боєць. У нього багато досвіду, він виходець з російської школи боксу. Усик - дуже комбінаційний боксер. На мій погляд, в реванші Усик нокаутує Ентоні Джошуа", - сказав Пулєв.

"Олександр дуже багато комбінує, він швидкий, але побачимо. Можливо, Усик і не домінуватиме. Можливо, я не знаю. Ніхто цього не знає. Суперважка вага - це суперважка вага. Ніхто не знає, що станеться", - додав болгарин для Fight Hub TV.

Зауважимо, що Пулєв у своїй кар'єрі програвав лише двічі: у 2014 році Володимиру Кличку нокаутом та у 2020 році Джошуа так само достроково переміг болгарина.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Артем Будрін