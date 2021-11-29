Зірковий боксер з Болгарії Кубрат Пулєв дав свій коментар щодо реваншу між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.
"Я вважаю, що Усик може домінувати у суперважкій вазі, бо він прекрасний боєць. У нього багато досвіду, він виходець з російської школи боксу. Усик - дуже комбінаційний боксер. На мій погляд, в реванші Усик нокаутує Ентоні Джошуа", - сказав Пулєв.
"Олександр дуже багато комбінує, він швидкий, але побачимо. Можливо, Усик і не домінуватиме. Можливо, я не знаю. Ніхто цього не знає. Суперважка вага - це суперважка вага. Ніхто не знає, що станеться", - додав болгарин для Fight Hub TV.
Зауважимо, що Пулєв у своїй кар'єрі програвав лише двічі: у 2014 році Володимиру Кличку нокаутом та у 2020 році Джошуа так само достроково переміг болгарина.
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Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.