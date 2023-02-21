Український боксер розповів, що багато чого переосмислив після початку війни.

Володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик висловився про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

36-річний український боксер зізнався, що багато чого переосмислив за час війни.

"Багато чого переосмислив. Що багато років, ще до того, як я народився, багато років була радянська пропаганда, яка говорила в одному напрямку, який був вигідний для неї.

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Наші батьки це слухали, бачили. Бабусі, дідусі, потім ми народилися, бачили та чули, наші діти.

Але зараз з повномасштабним вторгненням, думаю, фіранки порозкривалися і багато чого люди побачили. У тому числі і я та всі, які бачать, що зараз відбувається.

Для нас те, що відбувається, це страшенне горе. Але для нас - українців це новий старт нової України.

Для молоді, для моїх дітей, для тієї молоді, яка зараз бачить, що таке Росія і як вона будувала свою імперію", - сказав Усик в коментарі "Українській правді".

Нагадаємо, раніше Усик спрогнозував Путіну долю Гітлера. Також український боксер записав звернення до росіян, в якому висловив своє негативне ставлення до Росії. Він назвав РФ країною терористів і брехунів, з якими ніхто в світі не хоче мати нічого спільного.

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