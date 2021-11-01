Український боксер прокоментував підготовку британця до реваншу.

Чинний чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик поділився своєю думкою про бажання британця Ентоні Джошуа боксувати більш жорстко і активно в майбутньому реванші з українцем.

Усик заявив, що не має наміру підлаштовуватися під свого опонента, а зосереджений виключно на своїй підготовці, щоб вести бій першим номером.

"Я не впевнений, хто тренуватиме Джошуа для матчу-реваншу. Я бачив різні спекуляції на цю тему, але для нас не має значення, хто його тренує. Наша мета - бути готовими до всього, і я тренуюся, щоб поліпшити свої власні шанси, а не відштовхуватися від суперника".

Читайте також"Я вже все вирішив": Усик висловився з приводу завершення кар'єр кур'єриТакож український боксер додав, що буде радий, якщо Джошуа буде більш агресивним у реванші, ніж був у першому бою. Усик очікує, що реванш з британцем вийде видатним боєм.

"Ентоні також пообіцяв бути більш агресивним і небезпечним у матчі-реванші. Якщо це так, то здорово. Я буду радий випробувати цю сторону Джошуа. Я впевнений, що це буде ще один блискучий бій", - сказав Усик в коментарі Boxing247.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександр Усик прокоментував плани Ентоні Джошуа змінити тренера перед реваншем з українцем.

Усик-Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Володимир Медяник