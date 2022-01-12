Знаменитий українець зізнався, що навчається в двох університетах.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBO, WBO і IBF Олександр Усик зізнався, що вже замислюється про те, чим займеться після закінчення спортивної кар'єри.

Знаменитий український боксер розповів, що навчається в двох університетах і з часом може стати психологом. Про це Усик сказав на зустрічі в Києві. Відео заходу виклали на YouTube-каналі промоутерської компанії боксера Usyk17.

"Бокс - не на все життя. Я вже думаю, чим буду займатися, як буду себе вести. На даний момент я заочно навчаюся в двох вузах - Харківському та Львівському університетах внутрішніх справ.

Читайте такожФ'юрі грубо образив Джошуа і звинуватив Усика у вживанні стероїдів (відео)У Харкові - за спеціальністю "Психологія", а у Львові - "Економічна розвідка". Це майбутнє. Може бути, я знайду себе в цьому. Мені це цікаво, адже просто так диплом не потрібен, щоб лежав вдома і хвалитися ним. Може бути, стану знаменитим психологом, до мене будуть люди приходити", – сказав Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик, який у Буковелі влаштував "битву" проти стихії, розповів про своє ставлення до жіночого боксу.

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