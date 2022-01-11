Олександр Усик, який в Буковелі влаштував "битву" проти стихії, розповів про своє ставлення до жіночого боксу.
Відео зі словами Усика розміщене на його власному YouTube-каналі.
Олександр не в захваті від того, що жінки виходять в ринг та лупцюють одна одну.
"Я ставлюся до цього не з великим ентузіазмом. Тому що для мене жіноча стать - це квіти, які треба поливати, які мають тішити око, пахнути. Для мене жіночі контактні види спорту не зовсім у пріоритеті", - зазначив Усик.
Також 34-річний кримчанин додав:
"Багато дівчат завдяки якимось таким контактним видам спорту досить добре покращили своє життя, у якомусь матеріальному становищі чи ще якомусь. Світ дуже розвивається і все інше, але я не за. Не скажу, що я толерантний, і нехай так і буде. Я просто скажу, що я не за".
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Олександр Усик - чемпіон світу: головне
- У вересні 2021 року Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF та IBO в суперважкій вазі.
Вже відомо, що Усик проведе реванш з Джошуа.
Олександр отримав пояси, які забрав у Джошуа та показав їх публіці.
Також Тайсон Ф'юрі планує провести бій з українцем.