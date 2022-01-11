Чемпіон світу в суперважкій вазі не є прихильником жіночих контактних видів спорту.

Олександр Усик, який в Буковелі влаштував "битву" проти стихії, розповів про своє ставлення до жіночого боксу.

Відео зі словами Усика розміщене на його власному YouTube-каналі.

Олександр не в захваті від того, що жінки виходять в ринг та лупцюють одна одну.

"Я ставлюся до цього не з великим ентузіазмом. Тому що для мене жіноча стать - це квіти, які треба поливати, які мають тішити око, пахнути. Для мене жіночі контактні види спорту не зовсім у пріоритеті", - зазначив Усик.

Також 34-річний кримчанин додав:

"Багато дівчат завдяки якимось таким контактним видам спорту досить добре покращили своє життя, у якомусь матеріальному становищі чи ще якомусь. Світ дуже розвивається і все інше, але я не за. Не скажу, що я толерантний, і нехай так і буде. Я просто скажу, що я не за".

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