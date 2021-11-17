Наставник Річарда Коммі заявив, що його підопічний буде "агресором".

Наставник екс-чемпіона світу у легкій вазі Річарда Коммі Андре Роз'є заявив, що його підопічний нав'яже серйозну боротьбу Василю Ломаченку в поєдинку 11 грудня.

Слова фахівця приводить Вoxinghana.

"Річард і Василь повертаються в ринг після дуже яскравих перемог нокаутом. Так, на кону в їхньому поєдинку не буде титулів, проте це насправді бій на віки. У нас є технік Ломаченко та стратег Коммі, який до того ж буде у цьому протистоянні агресором", - сказав Андре.

"Річард принесе в ринг вогонь і жар. Він буде надзвичайно великим легковаговиком, нав'яже Ломаченку свою волю і зробить те, що йому вдається найкраще", - додав тренер Річарда.

Нагадаємо, що букмекери вже оприлюднили котирування на результат бою між українцем та ганцем.

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Ломаченко - Коммі: профайл боксерів

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.

Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але минулого року він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.

Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані та нокаутував японця.

На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Автор: Артем Будрін