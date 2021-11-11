Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко в ніч з 11 на 12 грудня в США проведе бій проти ганського боксера Річарда Коммі.
Ломаченко - Коммі: де дивитися бій
В Україні цей поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Перегляд поєдинку буде доступний всім користувачам підписки "Спорт" (вартість становить 199 гривень на місяць) і "Максимальна" (299 грн/міс).
Трансляція бою відбудеться рано вранці 12 грудня за Києвом. Точний час стане відомо пізніше.
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Ломаченко - Коммі: профайл боксерів
- Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.
- Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але в минулому році він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.
- Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані і нокаутував японця.
На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.
Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.
Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.