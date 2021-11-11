Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.