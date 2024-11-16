Бій тривав лише 8 раундів.

У ніч на 16 листопада на арені AT&T Stadium в Арлінгтоні, штат Техас, відбувся бій між легендарним боксером Майком Тайсоном і його противником - Джейком Полом.

Як пише "Спорт 24", перемогу здобув саме Джейк Пол. Бій тривав всього 8 раундів. Зазначається, що Майк Тайсон вийшов на ринг без зайвої помпезності, тоді як його суперник виїхав туди на машині.

Перші два раунди були більш успішними для "Залізного Майка", однак вже у третьому - Джейк Пол активізувався та зробив декілька потужних ударів. Тайсон похитнувся, але зміг встояти на ногах.

Відео дня

У четвертому раунді молодий боксер влучив у печінку Майка, але загалом ударів було небагато - Пол намагався виснажити 58-річного легендарного спортсмена.

Хоча Джейк вів себе більш ініціативно та активно, було помітно, що йому не вистачає навиків. Водночас "Залізний Майк" заключну частину бою переважно був у захисті й не рухався на ринзі.

"Пол міг легко нокаутувати легенду, проте не став цього робити, ймовірно, пожалівши. У підсумку одноголосним рішенням суддів перемогу здобув саме Джейк Пол – 80-72, 79-73, 79-73", - пише видання.

Інші новини про Майка Тайсона

Як раніше повідомляв УНІАН, Тайсон натякнув на свого фаворита.

"Послухайте, Усик усіх здивував. Я думаю, що Тайсон Ф'юрі занадто багато грав на рингу", - сказав екс-чемпіон світу.

Варто додати, що останній, хто бився з Тайсоном, закликав Джейка Пола бути обережним під час сьогоднішнього бою.

Вас також можуть зацікавити новини: