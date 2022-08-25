Бій відбудеться на тиждень пізніше, ніж було заплановано раніше.

Організатори боксерського поєдинку між екс-чемпіоном світу в трьох дивізіонах Василем Ломаченком і Джемейном Ортісом змістили дату бою на тиждень.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Бій Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня. Поєдинок українця і американця стане головним в карді вечора боксу платформи ESPN+ в Нью-Йорку.

Ломаченко два тижні тому прибув до Сполучених Штатів для старту підготовки до осіннього бою. Тренувальний табір екс-чемпіона в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC розгорнули в Лос-Анджелесі.

Василь претендує на бій з переможцем реваншу між Хейні і Камбососом, який відбудеться 15 жовтня.

Американець Ортіс на профі-рингу провів 17 поєдинків, в яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом) і одного разу програв.

В активі Ломаченка 18 боїв, 16 з них українець виграв (11 нокаутом) і двічі програв. Останній раз Ломаченко боксував 11 грудня 2021 року, коли на легендарному Madison Square Garden одноголосним рішенням переміг Річарда коммі.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і забрав вакантний титул The Ring.

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