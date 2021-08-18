Афіна Ф'юрі пережила клінічну смерть, а зараз перебуває в реанімації.

Третій бій між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером, який запланований на 9 жовтня, може бути скасований.

Причиною є проблеми зі здоров'ям, які виникли у новонародженої дочки Ф'юрі Афіни. Це шоста дитина в сім'ї британця його дружини Періс.

Дівчинка народилася 8 серпня і пережила клінічну смерть. Вона не дихала протягом трьох хвилин. Дитину вдалося врятувати, але зараз Афіна все ще підключена до штучної вентиляції легенів в реанімації.

Батько і тренер Тайсона Ф'юрі Джон в коментарі Manchester Evening News підкреслив, що якщо ситуація не зміниться, то бій доведеться скасувати.

"Сім'я - це сім'я, бізнес - це бізнес, але сім'я завжди стоїть на першому місці. Коли ви знаєте, що у вас в родині все в порядку, то спокійно можете готуватися до боїв і виступати. Тайсон зараз знаходиться біля своєї дружини і новонародженої дочки", - сказав Ф'юрі-старший.

Він підкреслив:

"Якщо ситуація не зміниться і проблеми не зникнуть, то ми скасуємо бій. Я особисто це зроблю".

"Зрозумійте мене правильно, ми хочемо битися з Вайлдером. Сподіваюся, дочка Тайсона повернеться додому, все налагодиться і ми відновимо тренувальний табір, але якщо цього не станеться, значить, бою не буде. Це всього лише боксерський поєдинок, нехай чекають. Мене не хвилює, зустрінеться Тайсон з Вайлдером в наступному році або бою взагалі не буде", - підсумував Джон Ф'юрі.

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Ф'юрі - Уайлдер: історія протистояння

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі підіймався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а після сьомого раунду бій був зупинений - команда американця викинула рушник.

Ф'юрі завдав Вайлдеру першої поразки в 44 боях і відібрав пояс WBC. У британця в активі 30 перемог в 31 поєдинку.

Планувалося, що Ф'юрі проведе третій бій проти Вайлдера в грудні 2020, але цього не сталося.

Автор: Антон Дудар