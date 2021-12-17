18 грудня в Броварах пройде бій між володарем поясу WBO International в легкій вазі Денисом Берінчиком і претендентом з РФ Ісою Чанієвим.
Берінчик - Чанієв: де дивитися поєдинок
Відбулася церемонія зважування перед боєм.
Підсумки зважування:
Денис Берінчик ( Україна) - 61,2 кг
Іса Чанієв ( Росія) - 61,2 кг
Обидва боксери вписалися в ліміт легкої ваги (до 61,24 кг).
Обидва легковаговики показали абсолютно ідентичну вагу в 61,2 кілограма. Після зважування Денис і Іса провели дуель поглядів.
Берінчик - Чанієв: профайл боксерів
Попереднього разу Берінчик виходив на боксерський ринг у березні 2021 року. Він переміг Хосе Санчеса технічним нокаутом у третьому раунді.
Всього українець провів 15 боїв, в яких здобув 15 перемог (9 нокаутом).
Іса Чанієв провів у профі 18 боїв: 15 разів виграв (7 нокаутом) і тричі програв. Свій останній на цей момент бій він провів у липні, коли нокаутував Нуртаса Ажбенова.
Чанієв один раз боксував за пояс чемпіона світу (у 2019 році за титул IBF), але поступився Річарду Коммі.