Обидва боксери показали ідентичну вагу.

18 грудня в Броварах пройде бій між володарем поясу WBO International в легкій вазі Денисом Берінчиком і претендентом з РФ Ісою Чанієвим.

Берінчик - Чанієв: де дивитися поєдинок

Відбулася церемонія зважування перед боєм.

Підсумки зважування:

Денис Берінчик ( Україна) - 61,2 кг

Іса Чанієв ( Росія) - 61,2 кг

Обидва боксери вписалися в ліміт легкої ваги (до 61,24 кг).

Обидва легковаговики показали абсолютно ідентичну вагу в 61,2 кілограма. Після зважування Денис і Іса провели дуель поглядів.

Берінчик - Чанієв: профайл боксерів

Попереднього разу Берінчик виходив на боксерський ринг у березні 2021 року. Він переміг Хосе Санчеса технічним нокаутом у третьому раунді.

Всього українець провів 15 боїв, в яких здобув 15 перемог (9 нокаутом).

Іса Чанієв провів у профі 18 боїв: 15 разів виграв (7 нокаутом) і тричі програв. Свій останній на цей момент бій він провів у липні, коли нокаутував Нуртаса Ажбенова.

Чанієв один раз боксував за пояс чемпіона світу (у 2019 році за титул IBF), але поступився Річарду Коммі.

Автор: Володимир Медяник