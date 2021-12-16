Український боксер проведе захист чемпіонського титулу вшосте.

18 грудня в Броварах пройде бій між володарем поясу WBO International у легкій вазі Денисом Берінчиком та претендентом з РФ Ісою Чанієвим.

Берінчик - Чанієв: де дивитися поєдинок

У прямому ефірі протистояння покаже медіасервіс MEGOGO.

Вечір боксу в ТРЦ "Термінал" у Броварах стартує о 19.00, а бій Дениса та Іси почнеться близько 22.00.

Берінчик - Чанієв: прогноз букмекерів

Букмекери практично не сумніваються в успіху Берінчика. На перемогу Дениса можна поставити з коефіцієнтом 1,07, тоді як на успіх росіянина - 7,64. На нічию виставлений коефіцієнт 33,50.

На дострокову перемогу Берінчика букмекери дають коефіцієнт 1,51, а на нокаут від Чанієва - 12,85. На те, що українець виграє за очками, можна поставити з коефіцієнтом 2,45, тоді як на перемогу Іси рішенням суддів - 18,50.

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Берінчик - Чанієв: профайл боксерів

Попереднього разу Берінчик виходив на боксерський ринг у березні 2021 року. Він переміг Хосе Санчеса технічним нокаутом у третьому раунді.

Всього українець провів 15 боїв, в яких здобув 15 перемог (9 нокаутом).

Іса Чанієв провів у профі 18 боїв: 15 разів виграв (7 нокаутом) і тричі програв. Свій останній на цю мить бій він провів у липні, коли нокаутував Нуртаса Ажбенова.

Чанієв один раз боксував за пояс чемпіона світу (у 2019 році за титул IBF), але поступився Річарду Коммі.

Автор: Артем Будрін