Денис Берінчик переміг Ісу Чанієва / фото K2 Promotions
Український боксер Денис Берінчик у Броварах провів захист титулу WBO International у легкій вазі.
Берінчик переміг росіянина Ісу Чанієва.
Яскравий поєдинок, в якому суперники не шкодували один одного, тривав всі 12 раундів і завершився перемогою Берінчика одноголосним рішенням суддів - 116-112, 118-110, 118-111.
"Суперник дуже гідний - мені було нелегко", - зазначив український боксер після бою.
Відеоогляд бою від MEGOGO
Читайте такожВиграв дербі: Сіренко нокаутував Руденка та став головним супертяжем України після Усика (відео)
Берінчик - Чанієв: підсумки бою
- Для українця це 16-та перемога в 16 боях в профі (9 разів він вигравав достроково).
- Берінчик захистив свій титул WBO International в легкій вазі вшосте в кар'єрі.
- Для Чанієва ця поразка стала 4-ю в кар'єрі при 15 перемогах.