Денис Берінчик здобув 16-ту перемогу на профі-рингу.

Український боксер Денис Берінчик у Броварах провів захист титулу WBO International у легкій вазі.

Берінчик переміг росіянина Ісу Чанієва.

Яскравий поєдинок, в якому суперники не шкодували один одного, тривав всі 12 раундів і завершився перемогою Берінчика одноголосним рішенням суддів - 116-112, 118-110, 118-111.

"Суперник дуже гідний - мені було нелегко", - зазначив український боксер після бою.

Відеоогляд бою від MEGOGO

Берінчик - Чанієв: підсумки бою

Для українця це 16-та перемога в 16 боях в профі (9 разів він вигравав достроково).

Берінчик захистив свій титул WBO International в легкій вазі вшосте в кар'єрі.

Для Чанієва ця поразка стала 4-ю в кар'єрі при 15 перемогах.

Автор: Антон Дудар