Під керівництвом Джеймса Алі Башира Олександр Усик починав кар'єру на профі-рингу.

Екс-тренер чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Джеймс Алі Башир розповів про припинення співпраці з українським боксером.

В інтерв'ю YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН Башир згадав, що був звільнений по смс.

"Я досі не розумію, що сталося в наших відносинах. Я просто отримав смс, в якій говорилося, що більше в моїх послугах не зацікавлені. Я прийняв це. Це моя робота. Я бажаю Усику всього найкращого", - сказав Башир.

Тренер згадав, в який момент в їхніх стосунках з Усиком стався розлад:

"Коли Усик виграв титул чемпіона світу, мене не було поруч, але під час останнього табору з Олександром, перед захистом проти Мчуну з Африки, я відчував напругу між нами. Я відчував щось буквально в повітрі. І я навіть прямо його запитав, чи сталося що-небудь. Він сказав: "Ні". Перед наступним боєм я отримав повідомлення, де говорилося, що мої послуги більше не потрібні".

Він вважає, що в ситуації замішаний менеджер боксера Егіс Клімас, який в той період почав працювати з українцем:

"Я відчув, що Клімас був залучений до цього. Думаю, він переконував Усика. Думаю, що він спровокував це. Але це сталося, і я почав рухатися далі".

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