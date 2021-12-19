Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко висловив свою думку про політичні погляди боксера Олександра Усика.
В інтерв'ю "5 каналу" Кличко відповів на питання про те, чи вважає він Усика "ватником".
"Я знаю, що він проукраїнець. Знаю, що він завжди піднімає український прапор, завжди представляє Україну, незважаючи на те, що Крим зараз окупований, і будь-якій людині, що має український паспорт... У Криму їх виживають, видавлюють. Він завжди підкреслює: "Я кримчанин, Крим - це Україна, Я люблю Україну, я українець". Може, комусь не подобаються погляди. Можливо, з політичної точки зору він робить якісь...".
Ведуча перервала Кличка, зазначивши, що погляди Усика - це вплив РПЦ. Кличко відповів:
"Я дітей своїх теж хрестив у Лаврі. Зараз мене можна розмалювати як ватника. Так вийшло, але цінності залишаються чіткими. Україна - незалежна держава. Ми будуємо країну, незалежно від Росії. Якщо людина говорить російською - це не обов'язково означає, що вона повинна бути кимось там. Це принцип - приліпити якесь клеймо до людини".
Нагадаємо, що Усик є боксером промоутерської компанії K2 Promotions, яка належить братам Кличкам.
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Олександр Усик: скандали
- Усик неодноразово потрапляв у скандальні ситуації через свої погляди, позиції та висловлювання з низки питань.
- Так, боксера не раз запитували про те, "чий Крим?". У квітні 2014 року він називав Крим українським, але в наступні роки відповідав "Крим - це Крим", "Крим - Божий", говорив: "Ми кричимо про території - чий Крим, чий Крим... Так хрін з тобою, Крим. Люди, які там є - це і є Крим", а також називав питання про Крим "собачими".
- Також Усику пригадують те, що він є прихожанином Московського патріархату. Так, він називав митрополита Онуфрія "абсолютним чемпіоном світу у своїй справі".
- У квітні 2020 року Усик разом з Василем Ломаченком привітали всіх з Великоднем у компанії російських артистів та священиків.
- У 2020 році Усик разом з Василем Ломаченком знявся в російському фільмі про віру, після чого боксери були включені в базу "Миротворця".
- Ще одну хвилю критики на свою адресу Усик викликав, коли сказав, що вважає за краще, щоб його називали "Александр", а не "Олександр".
- У 2021 році Усик з'явився у фільмі дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко "Паломниця". Пізніше боксер заявив, що не хотів зніматися у фільмі та назвав це "інформаційною війною".
- При цьому Усик не раз зізнавався в любові до України та навіть присвячував рідній державі вірші.