Мер Києва підкреслив, що Олександр Усик любить Україну.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко висловив свою думку про політичні погляди боксера Олександра Усика.

В інтерв'ю "5 каналу" Кличко відповів на питання про те, чи вважає він Усика "ватником".

"Я знаю, що він проукраїнець. Знаю, що він завжди піднімає український прапор, завжди представляє Україну, незважаючи на те, що Крим зараз окупований, і будь-якій людині, що має український паспорт... У Криму їх виживають, видавлюють. Він завжди підкреслює: "Я кримчанин, Крим - це Україна, Я люблю Україну, я українець". Може, комусь не подобаються погляди. Можливо, з політичної точки зору він робить якісь...".

Ведуча перервала Кличка, зазначивши, що погляди Усика - це вплив РПЦ. Кличко відповів:

"Я дітей своїх теж хрестив у Лаврі. Зараз мене можна розмалювати як ватника. Так вийшло, але цінності залишаються чіткими. Україна - незалежна держава. Ми будуємо країну, незалежно від Росії. Якщо людина говорить російською - це не обов'язково означає, що вона повинна бути кимось там. Це принцип - приліпити якесь клеймо до людини".

Нагадаємо, що Усик є боксером промоутерської компанії K2 Promotions, яка належить братам Кличкам.

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Олександр Усик: скандали

Автор: Антон Дудар