Ентоні Джошуа, Едді Хірн (посередині) та Олександр Усик / фото boxingscene
Олександр Усик відзначився кумедною витівкою у Дубаї. 34-річний боксер відвідав Всесвітню виставку "Експо-2020" і зустрів там Едді Хірна - промоутера Ентоні Джошуа, з яким українець готується провести реванш.
Хірн давав інтерв'ю телевізійникам, а Усик вліз в кадр, обійняв британця та зробив гримасу з невідомими звуками. Едді гучно засміявся.
"Терміново потрібен перекладач", - написано поруч з відео.
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Нагадаємо, що перший бій завершився перемогою Усика над Джошуа одноголосним рішенням суддів.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- В контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.