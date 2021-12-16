Український боксер тепло обійняв Едді Хірна.

Олександр Усик відзначився кумедною витівкою у Дубаї. 34-річний боксер відвідав Всесвітню виставку "Експо-2020" і зустрів там Едді Хірна - промоутера Ентоні Джошуа, з яким українець готується провести реванш.

Хірн давав інтерв'ю телевізійникам, а Усик вліз в кадр, обійняв британця та зробив гримасу з невідомими звуками. Едді гучно засміявся.

"Терміново потрібен перекладач", - написано поруч з відео.

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Нагадаємо, що перший бій завершився перемогою Усика над Джошуа одноголосним рішенням суддів.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Артем Будрін