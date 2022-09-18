Сауль Альварес здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

У ніч з 17 на 18 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі (США) відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing. Головним поєдинком вечора стала трилогія Сауля Альвареса і Геннадія Головкіна.

Мексиканський боксер захищав пояси WBA (Super), WBC, IBF і WBO в суперсередній вазі.

Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів (116:112, 115:113, 115:113) здобув Сауль Альварес.

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Відзначимо, що третій бій Головкіна і Альвареса пройшов в рамках другої середньої ваги, тому Геннадій зберіг свої пояси WBA, IBF і IBO, незважаючи на поразку.

Примітно, що після бою, незважаючи на різкі висловлювання до цього, боксери висловили повагу один одному, а також командам суперника.

Слова боксерів після бою

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF і IBO в середній вазі Геннадій Головкін:

"Всі знають, що це найвищий клас, найкращий поєдинок в боксі. Всі знають, хто такий Канело. Кожен поганий крок - це кінець поєдинку. Якщо ти пропустиш удар, то це закінчить бій. Подивіться на його і на моє обличчя - вони чисті, тому що у нас була найкраща підготовка, і ми показали її в бою.

Цей бій був дуже розумним, в ньому було більше тактики, немов це шахи. Сьогодні Канело виявився кращим. У другій половині я спробував змінити хід бою. Я відчував себе добре. Це хороший бій.

Сто відсотків, що наша ворожнеча закінчена. Сьогодні я повинен привітати Канело і всіх фанатів боксу. Пам'ятайте, що у мене є три пояси в середній вазі. Я повернуся. Я все ще чемпіон, хлопці".

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес:

"Головкін - дуже хороший боєць, тому ми тут. Я радий розділити з ним ринг. Я буду рухатися вперед, щоб розширити і зміцнити свою спадщину. Головкін - жорсткий боєць. Але я радий. Я залишив на рингу все. У мене є проблеми з лівою рукою, тому мені потрібна операція, але у мене все добре. Я воїн, тому я тут".

Додамо, що для мексиканця ця перемога стала 58-ю в кар'єрі при двох поразках і двох нічиїх. Головкін, у свою чергу, зазнав другої поразки. На рахунку казахстанського боксера 42 перемоги і одна нічия.

Нагадаємо, перша зустріч Головкіна з Альваресом відбулася у вересні 2017 року. Тоді судді зафіксували нічию, чим викликали неоднозначну реакцію в боксерському середовищі. Другий бій суперники провели у вересні 2018 року. Поєдинок тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу рішенням суддів здобув Альварес.

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