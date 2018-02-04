Усик привітав росіянина Гассієва з перемогою у півфіналі WBSS і провів дуель поглядів (відео)

У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії очікується українсько-російське протистояння.

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBO і WBC і фіналіст Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр Усик був присутній вчора в Сочі на поєдинку росіянина Мурата Гассієва з кубинцем Юньєром Дортікосом.

Відразу після перемоги росіянина Усик піднявся на ринг, щоб привітати переможця у другому півфіналі і свого майбутнього суперника Гассієва.

«Хочу привітати Мурата. На нас чекає дуже яскравий і красивий бокс у фіналі», – сказав Усик.

Відбулася також дуель поглядів двох фіналістів.

Зазначимо, що фінальний бій WBSS пройде 11 травня в Саудівській Аравії.