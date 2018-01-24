Усик і Брієдіс провели відкриті тренування перед очним боєм в Ризі (відео)

14:56, 24 січня 2018
Бокс
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Спортсмени провели заняття в одному з торгових центрів латвійської столиці.

Поєдинок Усик - Бріедіс відбудеться 27 січня в Ризі

Підготовка до поєдинку між Олександром Усиком і Майрісом Брієдісом виходить на фінішну пряму.

Обидва спортсмени провели відкрите тренування в одному з торгових центрів Риги.

Кожному боксеру було відведено 30 хвилин на тренування.

Нагадаємо, бій Усик – Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі.

Відео тренування Усика:

Відео тренування Брієдіса:

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Теги: #Усик - Брієдіс