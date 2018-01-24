Усик і Брієдіс провели відкриті тренування перед очним боєм в Ризі (відео)
14:56, 24 січня 2018Бокс
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Спортсмени провели заняття в одному з торгових центрів латвійської столиці.
Поєдинок Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі
Підготовка до поєдинку між Олександром Усиком і Майрісом Брієдісом виходить на фінішну пряму.
Обидва спортсмени провели відкрите тренування в одному з торгових центрів Риги.
Кожному боксеру було відведено 30 хвилин на тренування.
Нагадаємо, бій Усик – Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі.
Відео тренування Усика:
Відео тренування Брієдіса:
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