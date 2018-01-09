Усик під час підготовки до бою з Брієдісом заявив про бажання зустрітися з Джошуа

Чемпіон світу з боксу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик зізнався, що хотів би перейти в суперважку вагу.

Про це повідомляє "Чемпіонат" з посиланням на YouTube-канал PSB Sports.

Читайте такожРосійський боксер допоможе Усику підготуватися до бою з Бриедисом«Спершу я виконаю завдання, яке переді мною стоїть, і з божою допомогою виграю трофей імені Мухаммеда Алі, а потім ми вже поговоримо про суперважку вагу. Але думка про цю вагову категорію не покидає мене ні на день. Бій моєї мрії? Я б хотів провести зустріч з Ентоні Джошуа. Він олімпійський чемпіон і чемпіон світу за трьома версіями. Хороший і сильний хлопець», - зазначив Олександр Усик.

Нагадаємо, наступний бій Усик проведе проти латвійця Майріса Брієдіса 27 січня в Ризі.