За вечерю з Володимиром Кличком заплатили 10 тисяч фунтів

За вечерю з легендарним українським боксером, дворазовим чемпіоном світу у суперважкій вазі Володимиром Кличком було заплачено 10 тисяч фунтів (близько 13,5 тисяч доларів).

Гроші підуть на благодійні проекти Фонду Кличків. Про це сам Володимир повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Крім суми за мій халат, було отримано ще 10 тисяч фунтів за вечерю зі мною. Великий успіх. У виграші — діти, якими опікується Фонд Кличків", — написав Володимир.

Нагадаємо, раніше Володимир Кличко продав свій халат з секретною флешкою, в якому він виходив на бій з Ентоні Джошуа, за 215 тисяч доларів.