Названа точна дата півфінального бою Усик - Брієдіс

Організатори Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) оголосили дату півфінального поєдинку турніру у важкій вазі між українцем Олександром Усиком і латишом Майрісом Брієдісом.

Поєдинок за титули чемпіона світу за версіями WBO і WBC пройде 27 січня, повідомляє Isport.

Читайте такожУкраїнський боксер Усик розповів про поїздку в зону АТО, виклавши фотоТочне місце бою буде оголошено найближчим часом. Раніше повідомлялося, що на організацію бою претендують Київ, Рига і Чикаго, а от сам Усик сказав, що ймовірно це буде європейське місто, але не Київ.

Відзначимо, що зараз Усик продовжує підготовку до бою з Брієдісом в Буковелі.

Нагадаємо, Олександр Усик у 1/4 фіналу "боксерської Ліги чемпіонів" в Берліні нокаутував Марко Хука, а Брієдіс в Ризі за очками переміг Переса.