Титульний бій Ломаченко - Рігондо може зібрати аншлаг у Нью-Йорку

Майже всі квитки на бій між Василем Ломаченком та Гільєрмо Рігондо вже продані, повідомляє SportArena з посиланням на Boxing Scene.

Цей бій викликав великий ажіотаж у світі боксу.

Читайте такожЛомаченко піднявся в трійку найкращих боксерів світу за версією The RingПромоутер Боб Арум повідомив: «Залишилося менше 100 квитків. Це буде самий відвідуваний бій в історії Madison Square Garden. Люди шанують історію і розуміють, що це буде історичний бій. Такого ще не бувало: між собою зійдуться два дворазових олімпійських чемпіона. Тому, люди хочуть це побачити».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку Василь Ломаченко зустрінеться з Гільєрмо Рігондо. Українець захищатиме свій титул чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі.