Бріеєдіс переміг Переса і став суперником Усика в півфіналі боксерської Ліги чемпіонів

01:15, 01 жовтня 2017
Бокс
680

Бій тривав 12 раундів і завершився перемогою латиша за очками.

klitschko-brothers.com

У Ризі завершився поєдинок 1/4 фіналу боксерської Ліги чемпіонів World Boxing Super Series (WBSS), де місцевий боксер Майріс Брієдіс зустрічався з кубинцем Майком Пересом і виграв суддівським рішенням - за очками, повідомляє офіційний сайт змагань.

Брієдіс переміг одноголосним рішенням суддів - 116:110, 115:111 і 114:112.

Крім виходу в півфінал Ліги чемпіонів, Брієдіс також відстояв титул чемпиона світу за версією WBC у важкій ваговій категорії.

Тепер, у півфіналі WBSS він битиметься з українцем Олександром Усіком.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ліга чемпіонів бокс#Усик Брієдіс півфінал ЛЧ