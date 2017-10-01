Бріеєдіс переміг Переса і став суперником Усика в півфіналі боксерської Ліги чемпіонів
01:15, 01 жовтня 2017Бокс
680
Бій тривав 12 раундів і завершився перемогою латиша за очками.
klitschko-brothers.com
У Ризі завершився поєдинок 1/4 фіналу боксерської Ліги чемпіонів World Boxing Super Series (WBSS), де місцевий боксер Майріс Брієдіс зустрічався з кубинцем Майком Пересом і виграв суддівським рішенням - за очками, повідомляє офіційний сайт змагань.
Брієдіс переміг одноголосним рішенням суддів - 116:110, 115:111 і 114:112.
Крім виходу в півфінал Ліги чемпіонів, Брієдіс також відстояв титул чемпиона світу за версією WBC у важкій ваговій категорії.
Тепер, у півфіналі WBSS він битиметься з українцем Олександром Усіком.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter