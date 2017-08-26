Український боксер Дерев'янченко нокаутував Джонсона і став обов'язковим претендентом на титул IBF (відео)

31-річний український боксер Сергій Дерев'янченко здобув перемогу над 33-річним багамцем, екс-першим номером рейтингу IBF Туріано Джонсоном.

Поєдинок у середній ваговій категорії відбувся в Маямі, США, і завершився перемогою українця технічним нокаутом в 12-му раунді.

Джонсон став найбільш серйозним противником в кар'єрі Дерев'янченка на даний момент.

Український боксер більшу частину поєдинку володів перевагою, контролював хід бою і в заключному раунді вирішив не дотягувати до підрахунку очок. Багатоударна комбінація Дерев'янченка звалила противника на підлогу і рефері прийняв рішення зупинити нерівний бій.

Для Дерев'янченка це 11-та перемога в професійній кар'єрі в 11 проведених боях.

Завдяки цьому успіху Сергій Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF, яким зараз володіє казахстанець Геннадій Головкін.