Мейвезер пообіцяв влаштувати шоу в бою з Макгрегором

Американський боксер Флойд Мейвезер вже прибув до Лас-Вегаса на поєдинок з Конором Макгрегором, запланований на 26 серпня. По прибутті Мейвезер пообіцяв уболівальникам видовищний бій.

"Я роблю це для себе і для своєї сім'ї, але я хочу показати відмінне шоу. Всі заслуговують на хороше шоу. Бій з Пак'яо не був досить захоплюючим. Вина в цьому не Пак'яо, але на цей раз я хочу дати вболівальникам гарне шоу", — цитує Мейвезера Fightnews.

Нагадаємо, бій Мейвезер - МакГрегор відбудеться в ніч з суботи на неділю в Лас-Вегасі. Він стане найдорожчим за історію боксу. В Україні пряму трансляцію поєдинку проведе телеканал "2+2".