Мейвезер пообіцяв влаштувати шоу в бою з Макгрегором
15:46, 23 серпня 2017Бокс
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Флойд Мейвезер прокоментував найближчий бій проти Конора Макгрегора.
Мейвезер пообіцяв влаштувати шоу / sport-xl.org
Американський боксер Флойд Мейвезер вже прибув до Лас-Вегаса на поєдинок з Конором Макгрегором, запланований на 26 серпня. По прибутті Мейвезер пообіцяв уболівальникам видовищний бій.
"Я роблю це для себе і для своєї сім'ї, але я хочу показати відмінне шоу. Всі заслуговують на хороше шоу. Бій з Пак'яо не був досить захоплюючим. Вина в цьому не Пак'яо, але на цей раз я хочу дати вболівальникам гарне шоу", — цитує Мейвезера Fightnews.
Нагадаємо, бій Мейвезер - МакГрегор відбудеться в ніч з суботи на неділю в Лас-Вегасі. Він стане найдорожчим за історію боксу. В Україні пряму трансляцію поєдинку проведе телеканал "2+2".
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Новина в сюжеті: Бій Мейвезер - МакГрегор