Найдорожчий бій за всю історію боксу Мейвезер - Макгрегор покаже телеканал "2+2"
11:08, 09 серпня 2017Бокс
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Поєдинок відбудеться в неділю вранці, 27 серпня.
Бій Мейвезер - Макгрегор стане найдорожчим в історії боксу / mediananny.com
Телеканал «2+2» отримав ексклюзивні права на пряму трансляцію найдорожчого боксерського поєдинку століття: між американцем Флойдом Мейвезером і ірландцем Конором Макгрегором.
Як повідомляв УНІАН, організація поєдинку разом з доходами за телетрансляції повинна принести його організаторам близько півмільярда доларів.
Читайте такожОприлюднено офіційний постер до чемпіонського бою Мейвезер — МакгрегорЕксперти припускають, що Мейвезер, який завершує кар'єру в спорті і планує піти у Голлівуд, робить ставку на цей бій, щоб заявити про себе перед агентами і продюсерами, тож бокс прогнозують видовищний.
Поєдинок відбудеться і, відповідно, буде показаний в ефірі каналу, рано вранці в неділю, 27 серпня.
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Новина в сюжеті: Бій Мейвезер - МакГрегор