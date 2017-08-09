Найдорожчий бій за всю історію боксу Мейвезер - Макгрегор покаже телеканал "2+2"

Телеканал «2+2» отримав ексклюзивні права на пряму трансляцію найдорожчого боксерського поєдинку століття: між американцем Флойдом Мейвезером і ірландцем Конором Макгрегором.

Як повідомляв УНІАН, організація поєдинку разом з доходами за телетрансляції повинна принести його організаторам близько півмільярда доларів.

Читайте такожОприлюднено офіційний постер до чемпіонського бою Мейвезер — МакгрегорЕксперти припускають, що Мейвезер, який завершує кар'єру в спорті і планує піти у Голлівуд, робить ставку на цей бій, щоб заявити про себе перед агентами і продюсерами, тож бокс прогнозують видовищний.

Поєдинок відбудеться і, відповідно, буде показаний в ефірі каналу, рано вранці в неділю, 27 серпня.