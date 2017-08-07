Гонорар Ломаченка за останній бій у 15 разів вищий, ніж у його суперника

Український чемпіон світу з боксу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко за бій з колумбійцем Мігелем Марріагою, за офіційною інформацією, заробив 750 тисяч доларів.

Згідно з даними, оприлюдненими Атлетичною комісією штату Каліфорнія, гонорар Ломаченка склав 750 тисяч доларів, тоді як призові його суперника, претендента на титул Мігеля Марріаги склали всього 50 тисяч. Про це повідомляє Boxingnews.

Нагадаємо, бій відбувся в ніч на неділю і закінчився перемогою українця після сьомого раунду.

Наступний бій Ломаченко проведе в грудні.