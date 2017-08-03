Підбірка кращих моментів боксерської кар'єри Володимира Кличка (фото)

УНІАН зібрав найяскравіші світлини професійної кар'єри знаменитого боксера. На фотографіях - Володимир Кличко з суперниками чи братом, колишнім боксером, а нині - мером Києва, Віталієм Кличком. Знімки датуються кінцем 90-х і аж до останнього бою Кличка-молодшого з Ентоні Джошуа 29 квітня 2017 року.

Владимир Кличко - экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009-2015). Также украинский спортсмен является чемпионом XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996).

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Как сообщал УНИАН, многократный чемпион мира по боксу Владимир Кличко завершает карьеру. Таким образом 41-летний украинский спортсмен не будет проводить бой-реванш с Энтони Джошуа, которому он проиграл в конце апреля техническим нокаутом.