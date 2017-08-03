Порошенко про завершення спортивної кар'єри Кличка: його ім'я прославило Україну на весь світ

Україна пишається своїм боксером Володимиром Кличком, ім'я якого прославило країну і стало символом перемоги. Про це заявив президент України Петро Порошенко, опублікувавши відповідний пост у Facebook.

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"Ім'я Кличка стало символом перемоги і прославило Україну на весь світ. А тріумфи Володимира завжди будуть жити в нашій пам'яті як приклад сталевий сили волі. Україна пишається тобою, чемпіон", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні багаторазовий чемпіон світу з боксу Володимир Кличко оголосив про завершення спортивної кар'єри. Відеозвернення Володимир Кличко опублікував на офіційному YouTube-каналі братів Кличків.