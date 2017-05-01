Промоутер британця розповів, коли може пройти бій-реванш Кличко-Джошуа

Бій-реванш українського боксера Володимира Кличка і британця Ентоні Джошуа може відбутися не раніше жовтня цього року. Про це повідомив промоутер британського боксера Едді Хірн, передає BoxingScene.

"Ми не будемо починати переговори ні з ким з боксерів, поки не дізнаємося, що вирішив Володимир. Якщо фанати хочуть побачити реванш, то ми це зробимо", - сказав він.

Хірн також відзначив професіоналізм українського боксера й нагадав, що в контракті є пункт про реванш.

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"Це був один з найкращих боїв у суперважкій вазі, який мені доводилося бачити, й Кличко, ймовірно, захоче реваншу", - вважає промоутер Джошуа.

За його словами, імовірно, бій буде в Кардіффі, якщо його вирішать провести у Великобританії.

Раніше Кличко заявив, що в його контракті на бій з британцем Ентоні Джошуа є пункт про реванш, однак сам українець повинен обміркувати цей крок.

Як повідомляв УНІАН, Джошуа 30 квітня на лондонському стадіоні "Уемблі" переміг Кличка технічним нокаутом в 11-му раунді в бою за титул чемпіона світу за версіями IBO і IBF, а також суперчемпіона світу за версією WBA.