Володимир Кличко на стадіоні "Уемблі": Мене начебто тут непогано прийняли

Український боксер Володимир Кличко провів відкрите тренування в Лондоні і поділився очікуваннями від бою з Ентоні Джошуа на стадіоні «Уемблі».

«Дуже круто бути тут. Я повернувся в Лондон. Не бився тут дуже давно, року десь з 2000-го (бій проти Монті Барретта), коли Леннокс Льюїс боксував проти Франсуа Бота. Це неймовірно.

Читайте такожОголошені рефері бою за титул чемпіона світу Кличко - ДжошуаЯ дуже радий проводити тут відкрите тренування. Мене начебто тут непогано прийняли, чи не правда (звертається до публіки)? Я вас всіх теж дуже люблю. Це буде чудовий суботній вечір. Хтось прийде на стадіон, хтось подивиться по телевізору. Це буде неймовірний бій.

Чи побачите ви агресивного Кличко? Ви побачите Кличко, який насолоджується собою. Я вже отримую задоволення від кожної секунди цього поєдинку. Спасибі всім, хто дивиться і стежить. Побачимося в суботу ввечері.

Яка манера суддівства мені більше пасує (поєдинок обслуговуватиме американець Девід Філдс – Прим. ред.)? Я поважаю будь-якого рефері. Але треба зазначити, що на рингу для мене його не існує. Суддя повинен стежити за правилами. А я повинен концентруватися на своєму опонентові і на бою.

Лондон - це територія Кличка із самого початку», – додав Кличко, повідомляє Sky Sports.

Поєдинок Володимира Кличка і Ентоні Джошуа пройде увечері в суботу на стадіоні "Уемблі".