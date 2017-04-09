Український наступ на боксерський профі-ринг (рос.)

У ніч на неділю відразу три українські боксери стали головними героями вечора боксу в передмісті столиці США Вашингтона – Меріленді.

Якщо Олександр Гвоздик ще не досяг вагомих успіхів на професійному рингу, то його тезка Усик і Василь Ломаченко вже не перший раз захищають свої пояси в різних вагових категоріях за версією WBO – однієї з чотирьох найпрестижніших у світі. І виходить це в них досить добре.

Сам суперник - Джеймс Хантер-молодший також визнав перемогу українця абсолютно заслуженою

Так, сьогодні вночі Усик не нокаутував опонента, до чого вже привчив своїх уболівальників в попередніх боях – 10 з 11 він виграв достроково. Та й взагалі бій для нього починався дуже і дуже важко. Але, впоравшись з самим собою, і звикнувши до тактики суперника, вже з п'ятого раунду кримчанин перехопив ініціативу, а в кінцівці настільки вимотав суперника, що впору було турбуватися про його здоров'я. Усик навіть висловив подив з приводу того, що ні суддя не зупинив бій, в кутку суперника не додумалися викинути рушник. Сам суперник - Джеймс Хантер-молодший також визнав перемогу українця абсолютно заслуженою.

У свою чергу, Ломаченко не став довіряти долю суддівськими записками, а довів свою перевагу над Джейсоном Сосою достроково – у дев'ятому раунді.

І Усик і Ломаченко хочуть тільки одного – об'єднання всіх титулів. І більше того, не приховують наміру перейти в більш важку вагову категорію

Що об'єднує ці перемоги, крім того, що головні герої вечора родом з однієї країни?

Амбіції, великі цілі і величезне бажання їх досягти. І Усик і Ломаченко хочуть тільки одного – об'єднання всіх титулів. І більше того, не приховують наміру перейти в більш важку вагову категорію. У випадку з Усиком це суперважка вага. Той самий, де, як не прикро це усвідомлювати, підходить до кінця ера Володимира Кличка. Навіть якщо він виграє у Ентоні Джошуа і поверне собі чемпіонський титул, глобально це навряд чи щось змінить. І, в цьому випадку, перехід Усика в супертяж в найближчі рік-два буде дуже доречний.

«Задоволений своїм виступом. Зробив те, що повинен був. Суперник напропускал досить ударів і, можливо, бій потрібно було зупиняти у фінальних раундах. Готовий битися з будь-яким чемпіоном коли завгодно і де завгодно», — зазначив Усик після бою сьогодні вночі. Титул «суперчемпіона» WBA в даний момент володіє росіянин Денис Лебедєв, титулом WBC — латвієць Майріс Бріедіс, а поясом IBF — ще один росіянин Мурат Гассієв.

У свою чергу, Ломаченко не відставав від друга і партнера по олімпійській збірній зразка Лондона-2012 : «Збираюся зв'язатися з промоутером Бобом Арумом і сказати йому, що має намір битися тільки з чемпіонами, — заявив українець, який володіє титулом WBO у ваговій категорії 59 кг — Дізнаюся, чи є в моїй вазі чемпіони, готові битися. Якщо ні, то перейду в легку вагу. Хотів би зустрітися з Террі Флэнеганом в Англії. Крутий був би бій проти Майки Гарсії. Хочу такі поєдинки, як можна швидше».

Я не дарма згадав Лондон-2012. Ту велику команду ми згадували з колегою через чотири роки, перебуваючи в залі для змагань з боксу в Ріо-де-Жанейро, під час Ігор-2016. Згадували з сумом дивлячись на те як, по більшій частині, беззубо виступає нинішнє покоління наших «олімпійців».

Минуло чотири роки. Наші лондонські герої підкорюють нові вершини. Український бокс наступає на вершини профі-рингу.