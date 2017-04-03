Ціна квитків на бій Кличко – Джошуа на чорному ринку досягла 35 тисяч фунтів

У перекупників найдешевший квиток на запланований на 29 квітня бій Кличко – Джошуа коштує 100 фунтів, найдорожчий – більше 35 тисяч, повідомляє Братство Кличко.

Чим менше часу залишається до головного бою року у суперважкій вазі, у якому 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі» зійдуться у рингу чемпіон світу за версією IBF, британський боксер Ентоні Джошуа та українець Володимир Кличко, тим сильніше ажіотаж навколо майбутнього поєдинку. Задля проведення бою місткість головної арени Британії збільшили до 90 000 місць, проте всі квитки були продані за декілька годин. Втім, зараз можна придбати квитки у перекупників на спеціалізованих сайтах. Правда, ціна кусається.

Як повідомляє DailyMail, на Viagogo у продажу з'явилися квитки у VIP-зону рингсайду. Вартість такого пропуску разом з послугами платіжної системи – 35 199 фунтів. Найдешевший квиток, що продається через цей сайт, коштує 100 фунтів.

Якщо порівнювати це з пропозиціями на інших порталах, то діапазон цін істотно відрізняється. За даними видання, на GetMeIn найдешевший квиток продається за ціною 110 фунтів, а найдорожчий — за 990 фунтів стерлінгів. Сайт Seatwave пропонує квитки від 129,99 фунтів до 1869.81 фунта, а портал StubHub – від 115 фунтів до 17 926,5 фунтів.

Бій Кличко – Джошуа відбудеться на лондонському «Уемблі» 29 квітня. Він має стати рекордним по відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.