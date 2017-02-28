Тренер чемпіона світу WBC Уайлдера: Кличко виграє у Джошуа

Наставник чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтея Уайлдера – Марк Бріланд – заявив, що ставить на Володимира Кличка в бою з Ентоні Джошуа, повідомляє Братство Кличко.

Марк Бріланд – не тільки тренер одного з кращих боксерів на даний момент, але і людина, який зробив блискучу кар'єру і може похвалитися видатними досягненнями в боксі. Бріланд – чемпіон світу та Олімпійських ігор, п'ятиразовий переможець турніру «Золоті рукавички» і володар титулу WBA в напівсередній вазі.

Читайте такожВолодимир Кличко зайняв 2-е місце в рейтингу ESPN слідом за Тайсоном Ф'юріЯк зізнався Бріланд, в майбутньому бою він ставить на українця. «Я за Кличка. Думаю, що він більш досвідчений боєць, плюс я ніколи не бачив, як Джошуа тримає серйозний удар, — цитує Бріланда Boxingnewsandviews. – Зате бачив, як потрапляє і пропускає Кличко.

У Кличка неймовірний джеб, і він знає, як використовувати свою зброю. Думаю, що українець набагато хитріший, ніж Джошуа. Так, він бився в останній раз дуже давно, але він розуміє, що значить майбутній бій. Джошуа – дуже сильний. Будь в кутку Кличка Емануель Стюард, це була б зовсім інша історія. Кличко змусив би Джошуа битися за своїми правилами».

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться у Лондоні на стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.