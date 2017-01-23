Джошуа залишається фаворитом поєдинку з Кличком у букмекерів

Британський боксер Ентоні Джошуа залишається фаворитом поєдинку з Володимиром Кличком на думку букмекерських контор, повідомляє Братство Кличко.

Сам бій навряд чи триватиме всі відведені 12 раундів і навряд чи завершиться внічию.

Читайте такожАлі Башир: Кличко старіє, але може перемогти за рахунок досвідуЗа даними провідних букмекерських компаній котирування на перемогу Джошуа на даний момент (трохи більше трьох місяців до бою) становлять 1х1.44, тоді як на виграш Володимира – 1x2.75. При цьому, в нічию у поєдинку двох панчерів практично ніхто не вірить: ставки на те, що за підсумками бою переможець не буде названий, приймаються з розрахунку 1х29. Котирування на те, що бій триватиме всі 12 раундів, складають 1х3.5, завершиться достроково – 1х1.28.

На дострокову перемогу Джошуа букмекери виставили котирування 1х1.67, на нокаут від Володимира – 1х4. На виграш британця за очками можна поставити з коефіцієнтом 1х6, на перемогу Володимира рішенням суддів – 1х7.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі».