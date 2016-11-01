Бій Кличко - Джошуа стане подією десятиліття - екс-чемпіон світу Форман

Легендарний американський супертяж Джордж Форман вважає, що поєдинок українця Володимира Кличка з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією IBF Ентоні Джошуа стане подією десятиліття в "королівському" дивізіоні, повідомляє Братство Кличко.

"Коли Джошуа зустрінеться в рингу з Володимиром Кличком, це буде подією десятиліття. Світ чекатиме цього. Немає ніякого іншого бою, що має таке значення для боксу", — наводить слова Формана Evening News.

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Відзначимо, що бій Кличко — Джошуа може відбутися навесні наступного року в Британії. Команди боксерів продовжують чекати рішення WBA щодо долі чемпіонського титулу цієї організації.

Джордж Форман — американський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії. Олімпійський чемпіон 1968 року. Чемпіон світу за версією WBC, 1973-1974; WBA, 1973-1974 і 1994; IBF, 1994-1995. «Боксер року» за версією журналу «Ринг» (1973, 1976).