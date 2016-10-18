Бій між Кличком та Джошуа може зірватися через повільність WBA

Бій між чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа та українцем Володимиром Кличком перебуває під загрозою зриву. Про це заявив промоутер британського боксера Едді Хірн, повідомляє boxingscene.com.

За його словами, раніше сторони попередньо домовилися, що поєдинок 10 грудня має пройти в "Манчестер-Арені". Однак затримка в підтвердженні бою пов'язана з бажанням Володимира Кличка битися не тільки за пояс IBF, але й за титул чемпіона світу за версією WBA, який нещодавно втратив інший британський боксер Тайсон Ф'юрі.

Обидві сторони - і Кличко, і Джошуа - відправили в WBA папери, щоб в цьому асоціація виставила на кон в цьому поєдинку свій титул. Однак WBA поки що не відповіла.

Читайте такожБукмекери не вважають Володимира Кличка фаворитом у бою проти Джошуа"Володимир [Кличко] хоче, щоб пояс WBA стояв на кону, і поки організація не підтвердить це, ми не можемо рухатися далі", - сказав Хірн в інтерв'ю Sky Sports.

"Ми очікуємо новин найближчими днями, але в той же час я вірю, що обидві сторони розглядають альтернативні варіанти бою 10 грудня", - додав промоутер.

Нагадаємо, раніше Едді Хірн заявляв, що угода про бій між Кличком і Джошуа має бути підписана в понеділок-вівторок.