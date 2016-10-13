У Ф'юрі відібрали боксерську ліцензію і заборонили виходити на ринг

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (25-0, 18 КО) позбавлений боксерської ліцензії, у зв'язку з чим тепер не зможе брати участь в боях, повідомляє The Guardian.

Ліцензію Ф'юрі призупинив Британський комітет з управління боксом (BBBoC). Це пов'язано з необхідністю провести розслідування, пов'язане з антидопінговими та медичними проблемами Ф'юрі.

Раніше генеральний секретар BBBoC Роберт Сміт пояснював, що комітет може відібрати у Ф'юрі пояси у зв'язку з тим, що він здав позитивну допінг-пробу на кокаїн. При цьому, Ф'юрі підтвердив, що вживав наркотики.

Видання нагадує, що в 2010 році BBBoC вже відбирала боксерську ліцензію в Ріккі Хаттона, який, як і Ф'юрі, вживав наркотики. Йому вдалося повернути ліцензію через два роки.

Нагадаємо, сьогодні Тайсон Ф'юрі відмовився від своїх чемпіонських поясів за версіями WBO, WBA та IBO.