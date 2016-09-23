Бій Кличко - Ф'юрі знову буде перенесено - британські ЗМІ

Інформація про можливе скасування бою-реваша між британцем Тайсоном Ф'юрі і українцем Володимиром Кличком, запланованого на 29 жовтня, яка була оприлюднена сьогодні боксерськими інсайдерами Деном Рафаелєм та Інграмом Джонсом, отримала своє неофіційне підтвердження, повідомляє Вохіng news.

Інформацію про те, що бій не відбудеться, підтвердили відразу два британських журналіста - оглядачі видань Daily Star Кріс Маккенна і Boxing News Деклан Уоррінгтон.

За їх даними, бій не відміняється, а знову переноситься на більш пізню дату. На яку саме - поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, бій-реванш Ф'юрі - Кличко вже один раз переносився, з 9 липня на 29 жовтня. Тоді причиною перенесення була названа травма британського чемпіона світу.

Володимир Кличко втратив усі свої титули чемпіона світу в бою проти Тайсона Ф'юрі в листопаді 2015 року. Тоді він програв супернику за очками одноголосним рішенням суддів.